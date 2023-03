3-jarig meisje aan kinderopvang overleed aan schedeltrauma: “Kindje droeg geen helm, maar onduidelijk of voertuig betrokken was”

UPDATEHet meisje van 3 jaar dat van een kinderstoel op een fiets ten val kwam aan de buitenschoolse kinderopvang in Linter is overleden als gevolg van een zwaar schedeltrauma, dat bevestigt het parket van Leuven. De 29-jarige moeder was in shock en kon nog niet verhoord worden. Het is voorlopig onduidelijk of het voertuig het kindje effectief heeft aangereden nadat ze op de rijbaan terechtkwam.