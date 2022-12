110.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Linter raakten jullie het meest in 2022: van een man in een knotwilg tot koeien in de Gete

Het verhaal van een zwaargewonde man raakte jullie begin deze maand het meest van allemaal. Op een doodgewone zaterdagochtend was hij een knotwilg aan het snoeien toen een vallende tak zijn been verpletterde. De brandweer moest het slachtoffer komen bevrijden. Dat deden ze met de hulp van de graafmachine van een grondwerker uit de buurt.

Drukte bij de brandweer

Het was een druk jaar voor de brandweer, want afgelopen zomer moesten ze al eens uitrukken voor takelwerken. Niet één, maar zes zwangere koeien waren in de Gete gesukkeld en konden er niet meer uit op eigen houtje. Gelukkig liep alles goed af. Het leverde daarnaast ook aparte beelden op.

Met hijsbanden konden brandweerlui alle zes de dieren veilig uit het water halen.

Jonge vader veroordeeld

Uiteraard volgen we voor jullie ook de activiteiten in de rechtbank. Dat levert helaas soms ook ontluisterende verhalen op. Dit voorjaar werd een jongeman van 21 betrapt met een grote zak cannabis en een zak ketamine. Opvallend is dat de man pas vader was geworden. “De drugs lagen op de verzorgingstafel”, klonk het voor de rechtbank.

Problemen voor gemeentebestuur

Ook op het gemeentehuis was er afgelopen jaar heel wat te beleven. In maart legt het bestuur samen met Kortenaken de werken in het centrum van Neerlinter stil. De aannemer, die werken uitvoerde in opdracht van Fluvius, had in Linter geen werkvergunning aangevraagd. In Kortenaken vergat hij dan weer de signalisatievergunning. Redenen genoeg om de werken stil te leggen.

De burgemeester had een bericht gepost als verwelkoming en gevraagd zeker geen kindjes te vergeten. De foto die hij bij het bericht plaatste was enkel van de Sint.

“Mag dat ook al niet meer?” Het is de onthutste reactie van burgemeester Marc Wijnants (CD&V) begin deze maand wanneer Facebook zijn welkomstbericht voor de Sint verwijdert. “Haatdragend”, klinkt het bij het medium, want de burgemeester heeft het ook over ‘Zwarte Piet’. We hopen dat Sinterklaas ondanks het voorval toch in heel Linter is langsgeweest.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

