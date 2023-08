Koper of huurder gezocht voor horecapand Boudoir Chique

Vastgoedkantoor Omnia is op zoek naar een huurder of koper voor het gebouw waarin horecazaak Boudoir Chique was gevestigd. Het pand aan de Mechelsesteenweg 81 in Mortsel staat al enige tijd leeg en nu wordt er een versnelling hoger geschakeld in de zoektocht naar een nieuwe invulling.