Zorghond Ubas biedt afleiding aan bewoners van Woonzorgcentrum Zonnestraal

Ondertussen trippelt de jonge puppy elke voormiddag door de gangen van het Woonzorgcentrum. De bewoners zijn alvast enthousiast over zijn aanwezigheid. Sommige bewoners moesten hun geliefde huisdier namelijk achterlaten bij de verhuis naar het woonzorgcentrum en zijn nu blij met het extra leven in huis. In het ziektebeeld van sommigen, helpt de hond bovendien in de verwerking of als afleiding.