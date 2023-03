Zo goed als helder in Lint vanochtend

LEVENSVER­HAAL. Kunststof­pi­o­nier en wielerspon­sor Remi De Moor (87) overleden: “Ze noemden hem weleens de Belgische vader van Cancellara”

Remi De Moor is op 87-jarige leeftijd overleden aan een slepende ziekte. Hij was oprichter van het kunststofbedrijf Vosschemie in Lier maar hij had vooral een groot hart voor de wielersport. Zo hield hij mee de zesdaagse in Gent in stand en bracht hij het supporterscafé van topwielrenner Fabian Cancellara naar Koningshooikt. We blikken terug op zijn leven: “Zijn bezoek aan tourwinnaar Alberto Contador was een emotioneel moment.”