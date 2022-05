Zo emotioneel reageert Erik Van Looy bij zijn laatste voetbalmatch: “Dit vind ik zwaarder dan 60 worden”

Lint“Ze hebben dit allemaal goed geheim gehouden voor mij.” Op hetzelfde moment dat ‘zijn’ Antwerp tegen Club Brugge speelde, mocht Erik Van Looy voor het laatst zijn voetbalschoenen aantrekken. Vlaanderens bekendste veteranenvoetballer trad nog één keer aan in de kleuren van SK Muggenberg, de vriendenclub waar hij al 41 jaar lang deel van uitmaakt. Erik en co namen het op tegen een sterrenteam boordevol BV’s en oud-spelers. Wie de matchwinnaar werd?

’t Is gebeurd, en deze keer definitief. Erik Van Looy heeft er zijn laatste minuten als voetballer opzitten. Op weg naar de kleedkamer staat hij ons te woord, in kletsnat voetbalplunje, terwijl hij wacht op een deugddoende cola. “Dit voelt speciaal. Het is nog iets heel anders dan zestig worden. Daar had ik eigenlijk niet zoveel problemen mee. Maar stoppen met voetballen, dat valt me zwaarder. Maar het is een mooi afscheid geworden. Een afscheid in schoonheid. Mooi weer, veel volk. En ook tof: ik heb nog eens mogen meedoen.”

Volledig scherm Erik Van Looy (midden) was - hoe kan het ook anders? - de ster van de wedstrijd. © Tessa Kraan

Van Looy was – hoe kon het ook anders? - de ster van de match. Hij wist twee keer te scoren, waaronder de beslissende penalty. “Het zou het scenario van een film kunnen zijn geweest”, glimlacht hij. “Ik denk eigenlijk ook effectief dat iemand dit scenario heeft geschreven. Ze hebben dit allemaal goed geheim gehouden voor mij. Ik wist alleen dat ik hier absoluut moest zijn vandaag. Anders was ik wel naar Antwerp gaan kijken. Maar die hebben verloren, dus heb ik de juiste keuze gemaakt.” (lacht)

Volledig scherm Erik Van Looy met broer Patrick Van Looy na de wedstrijd. © Tessa Kraan

Van Romeo tot TikTok-ster

De tegenstander was nochtans niet van de poes. Een sterrenelftal was speciaal naar Lint afgezakt om de ploeg van Van Looy partij te geven. Daarbij vielen onder meer Davy Gilles van de Romeo’s, TikTok-ster Céline Dept, Guga Baúl, keeper Davino Verhulst en ex-voetballers Mike Verstraeten, Rocky Peeters, Danny Veyt en Davy De Beule te spotten. “Dit is trouwens maar ons reserve-elftal. Maar ik ben blij met iedereen die er vandaag kon bij zijn. We doen dit allemaal voor Erik. En voor de fun natuurlijk”, zegt acteur Christophe Stienlet, het brein achter de organisatie.

“Het was een telefoontje van SK Muggenberg-doelman Antony van der Wee (de man van Karen Damen, red.) dat de bal aan het rollen heeft gebracht”, legt Stienlet uit. “Hij vond dat we iets speciaals moesten organiseren voor Erik. Samen met Davino Verhulst heb ik de vzw KOMOK, waarmee we voetbalmatchen en voetbalveilingen organiseren ten voordele van het Kinderkankerfonds. Ik heb dus heel wat contactgegevens van voetballers en voor deze match heb ik enkele onder hen kunnen optrommelen. Of ik vooraf heb gezegd om het rustig aan te doen? Zeker niet. Ik heb alleen meegegeven dat ze, als het in de 94ste minuut nog gelijk zou staan, dat ze Erik maar een goaltje moeten laten maken. Hij moet toch één keer scoren in zijn afscheidsmatch, hé.”

Volledig scherm Erik Van Looy wordt door zijn ploegmaats opgetild. "Ik vreesde even dat mijn schouder weer uit de kom zou gaan", aldus Van Looy achteraf. © Tessa Kraan

Meteen na het laatste fluitsignaal barst op het veld een bescheiden feestje los. Van Looys naam wordt gescandeerd, hij wordt geïnterviewd, een sponsor laat zelfs donuts aanrukken. Vlaanderens bekendste veteranenvoetballer wordt opgetild en door zijn ploegmaats de lucht ingegooid. “Daar werd ik wel wat bang van”, blikt de matchwinnaar nadien terug. “Mijn schouder gaat heel snel uit de kom. Ik dacht dat ik het weer ging zitten hebben. Gelukkig zijn ze er rap mee opgehouden. Maar het is duidelijk. Mijn lichaam is ver uit elkaar aan het vallen.”

“Of ik het voetbal ga missen? Ik heb me eigenlijk al vijf jaar mentaal op dit moment voorbereid”, knipoogt Van Looy. “Maar ik ben zestig jaar. Dat is een mooie leeftijd om te stoppen, toch? De meesten houden er al vroeger mee op. Met uitzondering van Danny Veyt was ik vandaag de oudste op het veld. Nee, geen contactsport meer voor mij. Misschien ga ik nu wat vaker fietsen. Maar ik zal SK Muggenberg zeker blijven volgen. Een trainersloopbaan? Daar ga ik me niet aan wagen. En daarbij, onze huidige trainer doet het heel goed.”

Volledig scherm Na affluiten ontstaat er een bescheiden feestje op het veld. © Tessa Kraan

Volledig scherm Erik Van Looy wordt gevierd. © Tessa Kraan

Volledig scherm Erik Van Looy met Davino Verhulst, doelman van de sterrenploeg. © Tessa Kraan

Volledig scherm De 7-jarige Lesandro Solis Sanchez krijgt de kapiteinsband van Van Looy na affluiten. © Tessa Kraan

Volledig scherm Mooi weer, veel volk: de ideale omstandigheden voor een voetbalmatch. © Tessa Kraan

Volledig scherm De outfits van de tegenpartij kregen een persoonlijke touch, met zijn silhouet in goudkleur. © Tessa Kraan

