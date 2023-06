WEER. Zo goed als helder weer in Lint vanochtend

Dolle vreugde bij Antwerpse Galatasa­ray-fans: Turkse club speelt kampioen, Brederode­straat volledig geblok­keerd door feestvier­ders

Wij moeten er nog een paar dagen op wachten, maar in Turkije is de landskampioen voetbal wel al bekend. Galatasaray pakte er vanavond de titel. Dat leidt ook in de Brederodestraat in Antwerpen tot dolle taferelen. De straat wordt momenteel volledig geblokeerd door vierende fans.