WEER. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Lint

Spaargids.be Laat je krediet­kaart je geen vals gevoel van veiligheid geven op reis: van deze verzekerin­gen geniet je (niet)

Is het nodig om een aparte reisverzekering af te sluiten als je een kredietkaart hebt? Wie een dergelijke kaart heeft, geniet toch automatisch hiervan? Of niet? Spaargids.be gaat na hoe de vork precies in de steel zit.