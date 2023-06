WEER. Vanochtend helder weer in Lint

Burgers nemen dronefo­to's van zwerfvuil aan oevers van de Schelde

Zwerfvuil opsporen met de inzet van drones en AI is niet nieuw, maar het is wereldwijd wel de eerste keer dat daarvoor massaal burgers worden ingeschakeld. Door burgers te betrekken kunnen wetenschappers veel meer data verzamelen. Dat is ook het idee achter Waste Watchers: het project van VITO en River Cleanup wil zwerfvuil langs de Scheldeoevers in kaart brengen met drones, om nadien gerichte opruimacties te organiseren.