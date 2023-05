WEER. Vanochtend helder met enkele wolkenvelden in Lint

308 kinderen op de wachtlijst voor buitenge­woon secundair onderwijs

Dat er een nijpend tekort is in het buitengewoon onderwijs in Antwerpen, is al langer geweten. Eind april kwam het nieuws dat in het lager buitengewoon onderwijs 599 kinderen op de wachtlijst staan voor een school, dat is 59% van het totale aantal aanmeldingen. Nu zijn ook de cijfers voor het secundair onderwijs bekendgemaakt: ook daar blijkt een duidelijk tekort aan plaatsen. 308 kinderen staan op de wachtlijst.