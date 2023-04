WEER. Lichte regen en bewolking in Lint vanochtend

Fernand en Karine Huts pakken uit met hun impressio­nan­te Co­bra-collectie: werk van befaamde kunste­naars als Alechinsky, Appel en Jorn

Kunstliefhebbers kunnen vanaf 2 mei in Antwerpen de Cobra-collectie van logistiek bedrijf Katoen Natie en zijn topman Fernand Huts gaan bekijken. Een museum is het niet, wel een depot. Een bezoek kan enkel met een gids en op afspraak. “Niets is zo triestig als kunst die niemand kan bewonderen”, zegt Karine Huts. “We stellen het depot dus open voor het publiek.”