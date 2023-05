WEER. Kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Lint vanochtend

IN BEELD. Aan tafel! Bond zonder Naam en SAAMO nodigen iedereen uit aan Langste Tafels in Vlaanderen

Tijdens de Week van Verbondenheid die loopt van 26 mei tot en met 4 juni nodigen de Bond zonder Naam en SAAMO iedereen uit aan Langste Tafels overal in Vlaanderen. De eerste tafel in de reeks werd gedekt in het stadspark van Lier. De mensen mochten aanschuiven en genieten van een lekker maal in het zonnetje.