WEER. Kans op bewolking in Lint vanochtend

Paviljoe­nen aan Mercier­plein zijn klaar: toekomst­beel­den, infopane­len en binnenkort koffie

De paviljoenen op het Mercierplein waren al even opgebouwd, maar op de volledige afwerking was het even wachten. Sinds vandaag kan je het eindresultaat zien: één paviljoen verbeeldt een oud commiezenhuis, het ander doet met toekomstbeelden dromen over de Nieuwe Vesten.