Vaccinatiecentrum uur in lockdown nadat man met ‘wapen’ in buurt wordt gezien

Mechelen Kijk binnen in woonzorg­cen­trum Roosendael­veld: “Dit is geen rusthuis”

27 mei Volgende week nemen de eerste bewoners hun intrek in Roosendaelveld in Mechelen, het vierde woonzorgcentrum van Zorgbedrijf Rivierenland. In totaal is er in vijftien ‘huizen’ plaats voor 120 personen met dementie, jongdementie of een bijzondere psychische kwetsbaarheid. “Maar dit is geen rusthuis”, beklemtoonde directeur Ann Desmet woensdag bij de officiële opening.