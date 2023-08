Verkeersinfo Rijbaan weer vrij op E313 naar Hasselt na ongeval met vrachtwa­gen en verschil­len­de auto’s in Massenho­ven

Door een verkeersongeval met een vrachtwagen en verschillende auto’s op de E313 van Antwerpen naar Luik, ter hoogte van Massenhoven was de rijbaan versperd. Er is ook olie op het wegdek gelopen. Eén persoon raakte hierbij lichtgewond. Het ongeval is ondertussen afgehandeld.