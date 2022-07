Tour Elentrik langsheen tien kleurrijke Lintse elektriciteitskasten

Kontich RUP Altena krijgt groen licht van gemeente­raad, maar oppositie kritisch: “School wordt gedwars­boomd”

De gemeenteraad heeft het RUP Altena goedgekeurd. Dat legt de krijtlijnen vast van wat er in de toekomst in het Altenapark kan worden gerealiseerd. Volgens de Kontichse oppositie blijft het plan echter te vaag. “Er zijn zoveel onduidelijkheden dat het niet zeker is welke richting men wil uitgaan.”

7 juli