Scholen ontvangen premies van Mooimakers omdat ze omgeving proper houden

Duffel Aantal zwerfkat­ten in Duffel is gestegen: “Hopen dat het zich niet doorzet naar volgende jaren”

In 2022 werden 35 zwerfkatten door Duffelse vrijwilligers gevangen en gecastreerd of gesteriliseerd. Dit aantal ligt opmerkelijk hoger dan de 21 zwerfkatten die in 2021 werden gevangen.

3 februari