Ik ga naar Tomorrow­land en neem mee... mijn mama en papa: “Leuk! Maar ook een beetje laat. En vermoeiend”

Op het festivalterrein van Tomorrowland in Boom en Rumst zijn op dit moment talloze twintigers en dertigers te vinden. Al voelen ook veertigplussers zich als een vis in het water op het dancefestival. Enkelingen feesten er zelfs met hun kinderen. “Ons gezin is voor de eerste keer op Tomorrowland, op vraag van papa”, glimlacht de 26-jarige Celisa uit Kortessem.