Politie op zoek naar man die vrouw (27) van fiets trok en verkrachtte in Lint

Mechelen Werkloos­heid in Dijlestad daalt spectacu­lair: Laagste peil sinds 2008

3 juni “De werkloosheid bevindt zich met 6,9% op het laagste peil sinds VDAB dit bijhoudt in 2007. Voor het eerst is de werkloosheid in Mechelen niet hoger dan het gemiddelde van de provincie.” Vlaams minister Bart Somers stak deze week op sociale media de loftrompet over de boomende arbeidsmarkt in zijn stad. Die lijkt corona al meer dan te hebben verteerd. We vroegen VDAB hoe dat komt en naar het addertje dat onder het gras schuilt.