Nieuw openbaar onderzoek verkaveling Zevenhuizen levert 78 bezwaarschriften op

Politie betrapt fietsen­dief en zoekt eigenaars van fietsen

In de nacht van zondag op maandag betrapte de interventieploeg van Politiezone Lier een fietsdief op heterdaad. De 30-jarige man had twee fietsen bij zich en gedroeg zich verdacht. “Hij had bovendien werkmateriaal namelijk een kniptang op zak waarmee je fietsen kan stelen. De 30-jarige man werd gearresteerd en bekende. Gisteren moest hij voor de onderzoeksrechter te Mechelen verschijnen, deze besliste om hem vrij te laten onder voorwaarden", deelt Magalie Derboven, consulent communicatie van de zone, mee.