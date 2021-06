Man geeft zichzelf aan na oproep van politie naar verdachte die vrouw (27) van fiets trok en verkrachtte in Lint: “Hij wordt momenteel verhoord”

LintIn de Luitersheide in Lint werd twee maanden geleden een vrouw (27) uit Lier van haar fiets gerukt en daarna verkracht. De politie is nu op zoek naar de identiteit van de dader, en eventuele getuigen. Ondertussen heeft iemand zich aangeboden bij de politie nadat hij zich herkende op de beelden. Er is nog geen bevestiging dat hij inderdaad de dader is.

De feiten dateren van woensdag 7 april rond 5.50 uur. Het slachtoffer was met de fiets vanuit Lier onderweg naar Lint. Ter hoogte van de Antwerpsesteenweg nam ze de fietserstunnel, om haar route verder te zetten via de Tramweglei naar de fietsostrade. Onderweg werd ze lastiggevallen door een man op de fiets, die haar ter hoogte van de Luitersheide van haar fiets trok en verkrachtte. Hij vluchtte weg in de richting van Lint.

Volgens de politie is de man rond de 25 jaar oud, ongeveer 1.75 meter lang en slank gebouwd. Hij heeft donkere ogen en een kleine stoppelsnor. Het slachtoffer kon zich herinneren dat hij Nederlands sprak. Op het moment van de feiten droeg hij een donkere donsjas van het merk The North Face, een blauwe trui met kap, een blauwe jeansbroek en witte sneakers. Hij had ook een zwarte rugzak van het merk Eastpak bij zich.

“Ondertussen heeft iemand zich aangeboden bij de politie”, aldus woordvoerder van het Antwerpse parket Kristof Aerts. “Hij had zichzelf herkend op de beelden. Die hebben overigens hun werk gedaan en er zijn veel reacties op gekomen. De man in kwestie wordt nu verhoord om te kijken wat hij te zeggen heeft.” Er is dus nog geen bevestiging dat hij inderdaad de dader is.

Weet u iets meer over de identiteit van deze man of was u getuige van het incident, laat het de politie weten via het gratis nummer 0800/30.300 of via dit tipformulier.