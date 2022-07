Lint heet bijen welkom: nieuwe initiatieven voor meer biodiversiteit

Nieuwe deze zomer zijn QR-codes met weetjes over bijen aan bijenhotels en een fietstocht die start in Lint, met passages in Hove, Boechout, Mortsel en Edegem. Het is een initiatief van een imker uit Lint, ondersteund door de gemeente. De wedstrijd die gekoppeld is aan de fietstocht, stimuleert jong en oud om na te denken over bijen en de natuur.