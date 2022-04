Lint heeft geen geld genoeg en zet ‘prestigeproject’ Huis van de Lintenaar stil: “Door prijsstijging wordt kostprijs 6 in plaats van 4,5 miljoen euro”

LINTEen bommetje in Lint. De plannen om alle gemeentediensten samen te brengen in het nieuw ‘Huis van de Lintenaar’, worden voorlopig opgeborgen. Door de moeilijke economische situatie en de stijgende kosten op energie en bouwmaterialen moet het bestuur de handdoek - al dan niet voorlopig - in de ring gooien. “Maar de aanvankelijke reden om dit gebouw te realiseren, bergen we níet op.”

“Niemand kan er onder uit en iedereen moet toegeven dat het leven op zeer korte tijd fors duurder geworden is”, steekt Rudy Verhoeven (N-VA) van wal, die een vuurdoop krijgt als kersvers burgemeester. “De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. De schommelingen van de economische groei op korte termijn, de wederkerende indexsprongen en de kosten van energie en bouwmaterialen die in razendsnel tempo gestegen zijn. Dat heeft zo zijn gevolgen.”

“Die evoluties hebben ook een serieuze impact op de financiële situatie van Lint”, neemt Stanny Tuyteleers (CD&V) over, schepen van financiën. “Het exploitatiecijfer - waarin alle kosten en subsidies in opgenomen zitten - is onderhevig aan deze evolutie, wat ons dwingt om bepaalde maatregelen te nemen. We willen als gemeente immers financieel gezond blijven. Het is als lokaal bestuur onze plicht hierover te waken.”

Meteen een vuurdoop voor kersvers burgemeester Rudy Verhoeven (N-VA).

6 in plaats van 4,5 miljoen euro

“Koppig alles willen realiseren, brengt niet op en getuigt niet van goed bestuur”, neemt Verhoeven terug over. “We zijn verplicht de tering naar de nering te zetten. Aanvankelijk was er vier en een half miljoen euro voorzien voor de bouw van het Huis van de Lintenaar. Met alle herzieningen en prijsstijgingen zouden we vandaag rond de zes miljoen euro stranden. We kunnen dus niet anders dan dit project on hold te zetten.”

“De aanvankelijke reden waarom we dit gebouw wilden realiseren, bergen we echter níet op”, benadrukt de burgemeester. “Het vernieuwen van het dienstverleningsmodel blijft behouden en is onze prioritaire doelstelling.”

De toenmalige sp.a en Groen voerden samen actie tegen het "megalomaan prestigeproject".

Gewijzigde budgetten

Deze beslissing heeft invloed op de meerjarenplanning van het bestuur, die dus grondig bijgestuurd zal worden. “De focus voor de volgende jaren van deze legislatuur ligt op het aangekochte café Prins Albert, dat gekoppeld zal worden aan zaal Roeland, een make-over voor sportzaal Lindenhof, verder samenwerking met De Ideale Woning voor kinderopvang De Marbollen, werken aan ontmoetingscentrum De Witte Merel, verdere digitalisering, het uitwerken van beleidsplannen voor ruimte, mobiliteit en klimaat, de heraanleg van fiets- en voetpaden en het onderhoud van onze eigen gebouwen.”

“Het is erg jammer dat het project moet stoppen door de huidige omstandigheden”, besluit Verhoeven. “Ik wens ook alle medewerkers te bedanken die zich drie jaar hebben ingezet voor dit project en we hopen op iedereen te kunnen rekenen om de uitdagingen van de komende jaren op te pakken en tot uitvoering te brengen.”

Oppositiepartijen Groen, Vooruit en Open Vld spraken zich eerder al meermaals uit tegen het project. Ze noemen het een megalomaan prestigeproject waar geen enkele Lintenaar op zit te wachten en bovendien veel te duur is.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.