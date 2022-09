Lint bespaart op energiefactuur door minder te verwarmen: “Intussen zien we de aanvraag voor voedselbedeling exploderen”

Een zeer voor de hand liggende maatregel is de verwarming in publieke gebouwen een graadje of één, twee, drie, lager te zetten. Zo ook in Lint, waar de temperatuur in de gemeentelijke gebouwen gedaald is van eenentwintig naar negentien graden Celsius. Enkel in het woonzorgcentrum blijft de temperatuur op hetzelfde niveau.

Ook aan de verlichting van diezelfde gebouwen kan iets gedaan worden, net zoals straten, pleinen en monumenten. “Lint heeft al jaren een nachtregeling voor straatverlichting", klinkt het bij de gemeente. “Enkel in hoofdstraten en op kruispunten blijft de verlichting tussen 23 en 6 uur branden. Door die besparing kunnen we investeren in meer duurzame led-verlichting. In een aantal straten is die intussen geïnstalleerd. Tijdens het nachtregime wordt de led-verlichting gedimd tot de helft van de capaciteit. We onderzoeken momenteel of dat nog lager kan.”

Een gevoeligere snaar is wat er komende winter met de kerstverlichting moet gebeuren. “Onze kerstversiering - ook met led verlicht - blijft behouden in de hoofdstraten”, klinkt het.

Extra subsidies of premies zijn er in Lint niet om deze energiecrisis te lijf te gaan. “Maar alle gemeentelijke premies voor duurzame renovatie blijven uiteraard behouden.”

Extra maatregelen

Verder zal de watertemperatuur van de douches in de kleedkamers van de sporthal verlaagd worden - zonder het gevaar voor legionella uit het oog te verliezen -, zullen leegstaande ruimtes niet langer verwarmd worden, worden burelen en diensten gegroepeerd zodat er meer van die leegstaande ruimtes gecreëerd worden, worden open burelen afgescheiden met een deur waardoor de te verwarmen ruimte verkleind, worden verwarmingsketels optimaal afgesteld voor een maximaal rendement en start de gemeente met een sensibiliseringsactie voor het doven van verlichting bij verlaten van ruimtes en korter te douchen in sportaccommodatie. Daarnaast voorziet Lint deze legislatuur een groot budget voor de vernieuwing en installatie van verschillende daken van het gemeentelijke patrimonium.

Van 28 naar 70 aanvragen voor voedselbedeling

Zoals quasi overal hebben ook in Lint meer en meer mensen last om rond te komen elke maand. “Er is al een lichte stijging merkbaar van mensen die hun facturen niet meer kunnen betalen, maar vermoedelijk moet de stormloop nog komen wanneer mensen hun jaarlijkse afrekening ontvangen hebben”, klinkt het bij de gemeente. “Wel stelt onze sociale dienst vast dat er een enorme toename is van mensen die noodgedwongen gebruik moeten maken van de voedselbedeling. In 2020 ging dat nog over 54 alleenstaanden of gezinnen, waarvan er vandaag 26 niet meer op de lijst staan. In 2022 gaat het om zeventig alleenstaanden of gezinnen, waaronder ook vijf Oekraïense gezinnen. Dat is dus een toename van maar liefst 42 nieuwe gezinnen.”

