Linde Merckpoel voert campagne voor vaccinatie: “Geen schrik van de prik!”

“Onze communicatiecel had al van in het begin het idee om een filmpje te maken over hoe het nu echt verloopt in het vaccinatiecentrum in AED Studios in Lint”, zegt Erik Broeckx (N-VA), Mortsels burgemeester en woordvoerder van de eerstelijnszone ZORA. “Een filmpje dat in het eigen vaccinatiecentrum wordt opgenomen, met een lokale ambassadeurs, spreekt veel meer aan dan een algemeen filmpje dat van eender waar in Vlaanderen kan komen. We waren heel blij dat Linde, bekende vlogger en radiopresentatrice uit Edegem, wilde meewerken.”