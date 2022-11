“Laat je zien of je bent gezien”: N-VA deelt lichtjes uit aan fietsers

Mechelen Raadkamer verlengt aanhouding van twintiger die wegvlucht­te van politiecon­tro­le en inreed op agenten: “Hij heeft gehandeld uit blinde paniek”

De 27-jarige man, die afgelopen donderdag wegvluchtte van een politiecontrole in Rotselaar en crashte na een kilometerslange achtervolging, blijft in de cel. Waarom hij op de vlucht sloeg, is nog niet bekend. “Maar het was geen haatactie tegenover de politie”, aldus zijn advocate.

22 november