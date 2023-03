Komen er extra laadpalen voor elektrisch rijden in Lint?

Elise Goossens (11) uit Ranst en Hannelore De Swert (12) uit Grimbergen spelen ‘kleine Rapunzel' in familiemu­si­cal

In maart en april trekt Deep Bridge naar de Stadsschouwburg in Antwerpen, het Trixxo Theater in Hasselt en het Capitole in Gent met de familiemusical ‘Rapunzel’. Voor Elise Goossens (11) uit Ranst en Hannelore De Swert (12) uit Grimbergen beloven het spannende tijden te worden, want zij mogen de komende weken afwisselend in de huid kruipen van ‘kleine Rapunzel’.