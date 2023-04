Kans op helder weer vanochtend in Lint

150 jaar oud Stadspark krijgt historisch verantwoor­de facelift: vollere vijver én nieuwe speelfon­tein bij Monument der Gesneuvel­den

Het Antwerpse Stadspark herwint de volgende jaren flink wat van zijn negentiende-eeuwse grandeur. Eén van de blikvangers is een speelfontein aan het Monument der Gesneuvelden. In verschillende stappen komt er ook een hoger waterpeil in de grote parkvijver. Het district start met de aanleg van een nieuwe speeltuin in het najaar van 2023.