In Lint zwaarbewolkte ochtend

Stad zegt nee op eerherstel voor ‘heksen’: “Nadat ze had bekend werd Maria gewurgd. Uit genade”

Er komt voorlopig geen eerherstel voor de vermeende heksen van Mechelen. De meerderheid in de gemeenteraad stemde maandagavond een voorstel van Vooruit om een gedenkteken te plaatsen weg, wegens “te eng”. ‘Gruwelgids’ Erwin Horckmans pleit er al langer voor om het onnoemelijke leed aangedaan aan de ‘toveressen’ te gedenken. “Voor Maria werd verbrand, werd ze eerst gewurgd omdat ze alles bekend had. Dat was uit genade.”