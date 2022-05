Imker Luc (63) plaatst voor zijn woning automaten met bloemenzaad: “Laten we van Lint een paradijs maken voor de bijtjes”

LintAan de Albrecht Rodenbachlaan in Lint kan je nu ook bloemzaadjes uit een automaat halen. Imker Luc Van Geyte (63) wil daarmee meer mensen stimuleren om bloemen te planten in hun tuin. “Wilde bijen en andere insecten vinden momenteel te weinig voedsel. Hopelijk is dit het begin van een meer bijenvriendelijke gemeente.”

Sinds deze week vind je in de Albrecht Rodenbachlaan, ter hoogte van huisnummer 4, een opvallende automaat. Het knalgele toestel heeft veel weg van een ouderwetse kauwgomautomaat, maar er is één groot verschil. Als je hier een muntstuk insteekt en draait, krijg je geen kauwgom, maar een mengeling van bloemzaad. Bedoeling is dat je dat in je tuin, op je balkon of in een border zaait om daarmee de bijen te helpen.

“Op die manier lever je een kleine bijdrage tegen bijensterfte”, zegt initiatiefnemer Luc Van Geyte (63). Hij is imker en heeft een zestal bijenkasten. Hij haalde de inspiratie voor het idee uit Duitsland, waar momenteel al 200 bloemenautomaten te vinden zijn. In België is dit volgens Luc pas de derde.

“Onze bijen verdienen deze dagen extra zorg. Eén van de problemen waar ze te kampen hebben, is een verminderd aanbod van nectar en stuifmeel, te wijten aan toenemende verharding, gebruik van pesticiden en monoculturen op veel groene ruimten. Met deze automaten wil ik duidelijk maken dat iedereen kan helpen. Met vele planten in de tuin kan je een mooie bijdrage leveren. Voor een bij is elke bloemenwei immers ‘the place to bee’”, knipoogt Luc.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De capsules in de automaat. © Klaas De Scheirder

Enkele vierkante meter bloemen

De zaadmengsels of bloembollen zitten in herbruikbare capsules die elk 0,5 euro kosten. Met het mengsel kan je een mooie bloemenakker aanleggen, bij voorkeur op een zonnige plek. “Met één capsule kan je enkele vierkante meter bloemen inzaaien. Een paar weken na het zaaien kunnen de bijen er reeds in terecht voor nectar en stuifmeel. Het hoeft overigens niet eens een ganse bloemenweide te zijn, een klein hoekje in de tuin heeft al zijn nut.”

Op dit ogenblik heeft Luc twee automaten opgesteld. In beide zitten capsules met een eenjarige zadenmengeling van onder meer korenbloem, phacelia, witte mosterd en dille. “In een latere fase zal een van de twee voorzien worden van een meerjarige bloemenmengeling. In het najaar kunnen er zelfs bloembollen in komen”, blikt Luc al vooruit.

Gratis pot honing

“Onze gemeente doet al enorm veel om decorgroen om te toveren naar nectar- en stuifmeeloases voor bijen en vlinders. Lint heeft niet voor niets de titel van ‘Bijenvriendelijke gemeente’ 2021. Maar het zou mooi zijn als we Lint nog meer kunnen laten bloeien en zo een klein paradijs creëren voor bijen, vlinders en andere insecten.”

Luc roept iedereen die een capsule draait, op om een foto te maken en op sociale media te posten onder de hashtag #Lintbloeit. In een aantal van de capsules zit bovendien een kaartje dat je kan inruilen voor een gratis pot heerlijke honing, gemaakt door Lucs eigen bijtjes. Later staat er ook nog een wandel- en fietstocht over de bijen op het programma.