Groen en Vooruit voeren actie voor zone 30 in centrum van Lint

De partijleden hadden met zone 30-bordjes postgevat aan het ontmoetingscentrum langs de drukke Liersesteenweg. Zo pleiten ze voor die snelheidsbeperking in de dorpskern. “Op een zakdoek groot liggen drie basisscholen, een cultuur- en sportcentrum, een woonzorgcentrum, gemeentelijke diensten, handelaars en horeca in het centrum van Lint. Een zone 30 zou het aantal conflicten tussen voetgangers, fietsers en auto’s verminderen. Er blijft plaats voor de wagen, maar stappen en fietsen wordt een stuk aantrekkelijker”, klinkt het bij Groen en Vooruit.

“Gebrek aan durf”

“De invoering van de zone 30 heeft de huidige meerderheid opgenomen in haar bestuursakkoord. Na bijna vier jaar is daar nog geen begin van gemaakt. We wachten trouwens nog steeds op het al lang aangekondigde mobiliteitsplan voor Lint.”

Groen en Vooruit vermoeden zelfs dat niets in huis zal komen van de zone 30. “Bij het schepencollege lijkt een soort koudwatervrees te heersen. Een gebrek aan durf, misschien wel omdat zij de kiezer vrezen. Al is daar geen reden toe. Uit studies blijkt dat de doorstroming van het verkeer dezelfde blijft bij 30 kilometer per uur als bij 50 kilometer per uur. Onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft bovendien aangewezen dat de grote meerderheid van bewoners tevreden is over hun zone 30.”

2024

In een reactie op de kritiek laat mobiliteitsschepen Hans Devriese (N-VA) weten dat het gemeentebestuur ermee bezig is. “Het staat inderdaad in ons bestuursakkoord dat we voor een zone 30 willen gaan. Met de burgemeesterswissel en corona is dat allemaal wat verlaat. Sinds februari ben ik schepen. Ik heb meteen de opdracht gegeven het mobiliteitsplan uit 2011 te laten herschrijven. Dat is in de zomer toegewezen. Daar is intussen aan gestart.”

“Het wordt een vrij uitgebreid mobiliteitsplan, waarvoor we ook de burgers zullen betrekken. Een eerste bevraging staat in de periode van einde dit jaar of begin volgend jaar gepland. Op basis van die resultaten zullen we voortbouwen. Eens dat plan helemaal af is, zullen we vermoedelijk in 2024 de eerste acties doen. Het is nog afwachten wat de burger ervan vindt, maar daar zal allicht de zone 30 in het centrum bijzijn. Al moeten we dat wel op een juiste manier en goed doordacht invullen. Daarbij zouden we bijvoorbeeld moeten bekijken hoe ver we gaan in een zone 30.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.