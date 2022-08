Gratis filmvertoning in openlucht en optreden Pokahontas

Het is zomer en dan kiezen we er eerder voor om buiten te komen ‘s avonds dan binnen gezellig film te kijken. Maar voor alle doorwinterde cinefielen die toch niet zonder hun portie film kunnen zijn er tijdens de warme maanden gelukkig her en der ook bioscopen in openlucht. In Lint kan je op vrijdag 26 augustus gaan kijken naar ‘The worst person in the world’, de met een Oscar genomineerde film van Joachim Trier. De film duurt ruim twee uur, er is geen pauze voorzien.