Onderzoek bevestigt: asbest werd bij verwoesten­de brand in loods slechts over kleine oppervlak­te verspreid

Bij de zware brand die midden vorige week een grote loods van het voormalige ‘Engels kamp’ in de Van Den Nestlaan in Broechem (Ranst) vernielde, is er slecht over een beperkte oppervlakte asbest verspreid. Enkel in een deel van het aanpalende asielcentrum kwamen er met de rook asbestdeeltjes uit de lucht vallen. Een gespecialiseerde firma is al dagenlang bezig met de opruim.