Apparte­ments­ge­bouw op Mechelse­steen­weg ontruimd na gaslek: zware verkeers­hin­der in omgeving Nationale Bank

In een appartemensgebouw op de Mechelsesteenweg in Antwerpen is vrijdagmiddag een gaslek ontstaan. Het gebouw werd ontruimd en het lek werd snel gedicht, maar door het incident was er een tijdlang heel wat verkeershinder in de omgeving van de Nationale Bank.