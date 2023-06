Gemeenteraadsverkiezingen 2024: Johan Verreyt gaat opnieuw lijst Vlaams Belang trekken

Bouwvakker (27) overleden nadat hij bedolven wordt onder lading van werfkraan op voormalige site AGFA Gevaert in Mortsel

In de Jacob de Roorestraat in Mortsel is een persoon bedolven geraakt op een werf. Dat gebeurde op de vroegere site van AGFA Gevaert. De man kwam onder de lading van een werfkraan terecht en is daarbij overleden. Dat bevestigt de politie aan onze redactie.