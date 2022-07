Ga op zoek naar bijen tijdens fietstocht door Lint en buurgemeenten

BOECHOUT Zimbabwaan­se rock en Haïtiaanse tran­ce-voo­doo: wereldfes­ti­val Sfinks staat weer voor de deur

Na een soort van tusseneditie die in grootsheid schipperde tussen Sfinks Mixed en kleinere broertje Sfinks Mundial, is Sfinks dit jaar weer helemaal terug met een volwaardige Mixed-editie. Van 28 tot en met 31 juli kan er in Boechout opnieuw gefeest worden op het beste van wat de wereldmuziek uit binnen- en buitenland te bieden heeft. En dat kan - zelfs in deze tijden - nog steeds volledig gratis.

15 juli