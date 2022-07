Ga mee reeën spotten in het Uilenbos tijdens begeleide avondwandeling

Deze avondexcursie door het Uilenbos zal plaatsvinden op 14 augustus. De tocht zal ongeveer twee uur in beslag nemen. Tijdens deze wandeling zal je vooral kunnen genieten van de rust en de bosgeluiden en hopelijk en zal je hier en daar een ree of vleermuis kunnen spotten. Je moet vooraf aangeven dat je mee gaat, want de wandeling zal in groep van 20 personen doorgaan. Ook breng je best een eigen zaklamp mee. Afspraak om 19.30 uur aan de ingang van het Uilenbos aan de Lintsesteenweg.