Erik Van Looy wuift na 40 jaar het voetbal uit: “Dit vind ik zwaarder dan 60 worden”

Kontich Woonzorg­cen­trum Coralia geeft openings­feest: “Maar als we volledige capaciteit willen benutten, hebben we extra personeel nodig”

Het nieuwe woonzorgcentrum Coralia in de Beekboshoek in Waarloos is klaar voor zijn grote opening. Het complex beschikt in totaal over 76 plaatsen, waarvan één voor kortverblijf. Maar die zijn momenteel slechts voor de helft gevuld, te wijten aan een personeelstekort. “Het blijft erg moeilijk om de juiste profielen te vinden”, zegt directeur Bert Schonenberg. Een jobbeurs deze zondag moet daar verandering in proberen brengen.

13 mei