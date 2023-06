En de boer ploegt... asbest naar boven: “Dit verontrust ons ten zeerste”

Enkele projectontwikkelaars willen op termijn bouwen in de zone tussen de Liersesteenweg, de Lindelei, de Falconlaan, de Spoorweg en de Zevenhuizenstraat in Lint. Momenteel wordt een eerste verkavelingsvergunning echter betwist door buurtbewoners. In de tussentijd kreeg een landbouwer de toestemming om het gebied te gebruiken als akker.

Toen de zone op 28 mei werd omgeploegd, kwamen er stukken plaat naar boven. In de buurt werd gevreesd dat het om asbest ging en daarom werd de gemeentelijke milieuambtenaar erbij gehaald. “We lieten ook op eigen houtje zo’n brokstuk analyseren in een erkend labo. Uit dat onderzoek bleek dat er effectief asbest in zat”, zegt Monique Meyers van vzw Zevenhuizen. “Dat verontrust ons ten zeerste.”

Paardenstal

Asbest is in vaste vorm weliswaar niet schadelijk, maar bij vzw Zevenhuizen vreest men dat tijdens het bewerken van de grond één en ander werd vermalen. Het inademen van fijne asbestdeeltjes is wél ongezond. “Bij ploegwerken op 3 juni werd er veel stof in de omgeving verspreid”, vertelt Monique Meyers.

De gemeente liet ook nog eens acht stukken plaat onderzoeken. “Vier van de acht stukken bevatten asbest”, geeft burgemeester Rudy Verhoeven (N-VA) aan. Vermoedelijk werden de platen in kwestie gebruikt in een verharde strook die vroeger dienst deed als weg naar een paardenstal.

Stof blussen

“Omdat er nooit vervuilende activiteiten plaatsvonden op het terrein in kwestie denk ik dat de kans eerder klein is dat er fijne asbestdelen in de grond zitten”, gaat burgemeester Verhoeven verder. “Voor alle zekerheid onderzocht OVAM de bodem. De resultaten van dat onderzoek worden ergens volgende week verwacht. In afwachting heb ik de grondeigenaars gevraagd om de zone goed af te sluiten, de resterende stukjes plaat te verwijderen en het stof te blussen bij droog weer.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.