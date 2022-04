Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Mechelen Mechelse lanceert oproep voor dochtertje Kundrie (9): “Wie brengt asjuweel­tje van overleden papa terug?”

De Mechelse Veerle Deknopper lanceert een oproep voor haar dochtertje Kundrie (9). Het meisje zoekt het asjuweel dat ze kreeg na het overlijden van haar papa. “We hebben al overal gezocht, maar de ketting met hartje aan is onvindbaar. We vermoeden dat Kundrie het is kwijtgespeeld aan ’t Opsinjoorke, of dat iemand het daar misschien heeft meegenomen.”

7 april