Eetcafé NaMie heeft nieuwe uitbater: “Proberen wat extra verenigingen naar hier te lokken”

Mentale beperking of niet, Bart Peeters’ jeugd­vriend Jaak (73) steelt de show op openings­dag Sfinks: “Pure improvisa­tie, maar het publiek was mee”

“De ‘Bart-show’ wordt dan de ‘Jaak-show’.” Op dag één van muziekfestival Sfinks Mixed zorgde Jaak Backx (73) voor één van dé topmomenten. Jaak heeft een mentale beperking, maar dat belette hem niet om de show van zijn jeugdvriend Bart Peeters (63) even helemaal over te nemen. “‘t Is mooi dat Bart Jaak zijn ‘moment de gloire’ gunt”, zegt gezamenlijke vriend Frans Eelen (71).