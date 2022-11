Dertiger die bejaarde vrouw in woonzorgcentrum verkrachtte doorverwezen naar rechtbank

LintDe 36-jarige man uit Lier die eind juli werd aangehouden voor de verkrachting van een 89-jarige vrouw is doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Dat heeft de Antwerpse raadkamer beslist. De man drong een woonzorgcentrum in Lint binnen en vergreep zich daar aan de bejaarde dame. Die laatste was van het gebeuren bijzonder zwaar onder de indruk.

“Op 27 juli werd een man betrapt op de kamer van een 89-jarige bewoonster in WZC Zonnestraal in Lint,” aldus Kristof Aerts van het Antwerps parket. “Hij vluchtte weg, maar kon niet veel later gearresteerd worden door de politie. De situatie werd meteen zeer ernstig genomen, omdat er mogelijk sprake was van zedenfeiten. De onderzoeksrechter besliste om de man aan te houden op verdenking van verkrachting en aantasting van de seksuele integriteit van een kwetsbaar persoon.”

De verdachte verscheen dinsdag voor de raadkamer in Antwerpen. Die besliste om hem door te verwijzen. Hij blijft aangehouden en zal zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank.

Onder invloed van drugs

De dertiger was zwaar onder invloed van verdovende middelen toen die bewuste dag zorgeloos de trap naar boven nam. Op de eerste verdieping stapte hij een kamer binnen. Daar zat op dat moment het 89-jarige slachtoffer alleen. Zijn aanwezigheid werd pas opgemerkt toen een verpleegster hem op de kamer betrapte. De vrouw was in alle staten. Toen de politie ter plaatse kwam, werd duidelijk wat er gebeurd was.

“Hij heeft me verkracht”, verklaarde de hoogbejaarde vrouw destijds aan onze krant. De man vluchtte volgens medewerkers van het woonzorgcentrum de trap af en ging ervandoor langs de tuin achteraan het gebouw. De man kon kort na de feiten de opgepakt worden in de buurt. De dertiger was al gekend bij het parket voor drugsfeiten, al werd hij nog nooit correctioneel veroordeeld. De onderzoeksrechter liet hem na verhoor aanhouden voor verkrachting en aantasting van de seksuele integriteit ten opzichte van een persoon in kwetsbare toestand. Omwille van de verzwarende omstandigheid, riskeert de man hiervoor een maximumstraf van 30 jaar cel.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.