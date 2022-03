Bezorg je kroost een onvergetelijke paasvakantie bij speelpleinwerking Knoert

Mechelen Geerdegem­straat voortaan afgesloten voor doorgaand verkeer

De Geerdegemstraat in Mechelen is voortaan afgesloten voor doorgaand verkeer. In eerste instantie voor de aanleg van de fietsostrade parallel met de spoorwegberm, maar ook daarna zullen wagens niet meer van Hofstade naar de Brusselsesteenweg of omgekeerd kunnen. Het stadsbestuur besliste immers op aanraden van de provincie om het kruisen met gemotoriseerd verkeer onmogelijk te maken. Dit omwille van de aantrekkelijkheid van de fietsostrade, maar ook om sluipverkeer te weren. Het verkeer wordt aangeraden om te rijden via de Jubellaan.

28 maart