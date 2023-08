DE CONCIËRGE VAN... de UAntwerpen: “Drie weken geleden stond ik nog op een meter van een dief, maar dat zag ik pas achteraf op camerabeel­den”

Elke avond een kilometer of zeven, met een kilo sleutels in de hand. Klinkt als een cipiersshift in de Begijnenstraat, maar dat is geenszins waar we Anita Van Dyck (64) ontmoeten. We treffen haar boven de zitputten in grijze tapis-plein aan de Agora op de Stadscampus van Universiteit Antwerpen. U heeft er als student mogelijk de broek gesleten, zij woont er in een ruime duplex. “Eerlijk? Privé zou dit niet te betalen zijn.”