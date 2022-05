BELOOFD IS BELOOFD. Is het Huis van de Lintenaar definitief afgeschreven? En wat met verkaveling Zevenhuizen? En vliegen er binnenkort nog helikopters boven Lint?

Mechelen Stad wil meer fairtrade in horeca

Het Mechelse stadsbestuur wil meer fairtrade in de horeca en nodigt daarom maandag ondernemers uit op een infomarkt op het stadhuis om kennis te maken met eerlijke koffie, thee, wijn, lokaal geproduceerde voeding of duurzame verpakkingsmaterialen en contacten te leggen met leveranciers. Ook informatie over duurzaam verbouwen komt aan bod. Mechelen is FairTradeGemeente sinds 2007 en vestigt dus al vijftien jaar aandacht voor eerlijk loon en goede werk- en milieuomstandigheden voor boeren en producenten wereldwijd. Vorig jaar vond ook al een inspiratie-evenement plaats voor de lokale horeca rond afvalvrije catering. Info & inschrijving (er is nog plaats) kan hier.

16:55