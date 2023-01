Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Lint nog geld kan afhalen

Lier Ingrid Godon stelt haar nieuwe werk voor op de zolder van haar vriendin: “Geen galerij, maar een inkijk"

Ingrid Godon is een Lierse kunstenares en illustrator die vooral bekend is van haar kinder- en jeugdboeken. De voorbije 10 jaar is haar werk als kunstenaar meer en meer naar de voorgrond gekomen. In deze tentoonstelling is haar nieuwe werk te zien, werk dat de voorbije twee jaar het licht zag. Daarvoor bood haar vriendin Geert Verschaeren haar zolder aan. Naast de tekeningen op papier en karton is er voor het eerst ook werk op textiel.

