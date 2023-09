VERKEERSINFO Ruim drie kwartier vertraging na ongeval met vrachtwa­gen op Buitenring in Jette

Op de Brusselse Buitenring richting Groot-Bijgaarden is woensdagavond een ongeval gebeurd ter hoogte van Jette. Bij het ongeval was een vrachtwagen betrokken. De rechterrijstrook is er versperd.