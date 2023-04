WEER. Vanochtend zo goed als helder weer in Linkebeek

Meezingen met het Grootste Koor, beestige topsport en de intocht van een Romeins legioen; dit zijn onze weekend­tips in Brussel, Rand en Pajotten­land

Heb je, met het weekend voor de deur, nog een gaatje op te vullen in de agenda? Zin in een culturele, feestelijke of leerrijke uitstap dichtbij huis? Hier zijn 5 evenementen die je kan beleven op 22 en 23 april in Brussel, de Rand en het Pajottenland.