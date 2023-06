WEER. Kans op helder weer in Linkebeek vanochtend

Chiro Snoopy vindt tijdens bouwwerken onderkomen op site Leeuw-Bru­com

Het lokaal bestuur van Sint-Pieters-Leeuw investeert in vrijetijdsinfrastructuur. Na KLJ Vlezenbeek wordt alles in het werk gesteld om ook Chiro Snoopy onder te brengen in degelijke jeugdlokalen. Het gemeentebestuur voorziet een nieuwbouw die voldoet aan alle hedendaagse eisen en normen.