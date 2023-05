WEER. Het weer wordt warmer in Linkebeek

Brandweer redt jonge valk uit benarde positie op Etterbeek­se kerktoren

Op donderdagmiddag rukte de Brusselse brandweer uit naar het Sint-Antoniusplein in Etterbeek. Een slechtvalk was met een poot verstrikt geraakt in de kabel van de bliksemafleider op de kerktoren aldaar. De brandweer kon, met de steun van Didier Vangeluwe van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen, de opdracht tot een goed einde brengen.